Смарт-годинник для закоханих - суттєві знижки від Amazfit

Amazfit, бренд Zepp Health, підготував приємні знижки на смарт-годинники, щоб відсвяткувати ще один рік кохання та подяки.
Подбати про здоров'я близьких і зробити їм приємний і стильний подарунок разом з Amazfit – легко.
Нещодавне дослідження показує, що серця двох закоханих можуть битись синхронно. Вчені називають це явище фізіологічною синхронією, яка пов'язана з тяжінням. Тому в День усіх закоханих продукти Amazfit для моніторингу серцевого ритму не лише допомагатимуть підтримувати здоровий спосіб життя, а й зможуть стати свідченням кохання – для сердець, які б'ються в унісон.
Новий смарт-годинник Amazfit GTR 3 ідеально підходить сучасній та активній парі, яка любить проводити час разом і з користю. Так, цей годинник здатен вимірювати одразу чотири показники здоров’я за допомогою одного натискання: рівень насичення крові киснем, рівень стресу, частоту серцевого ритму та дихання.
В останньому поколінні представлено ексклюзивні анімовані циферблати, як-от 'Fox', 'Lucky Dice' і багато інших. Завдяки дисплею GTR 3 HD AMOLED, цілодобовому моніторингу стану здоров'я, потужній підтримці ОС Zepp і понад 150 спортивним режимам цей годинник може урізноманітнити ваш спосіб життя.
Amazfit GTR 3 доступні в класичному чорному та приємному сірому кольорах за акційною ціною 4 499 грн (замість 4 999 грн).
Amazfit Bip U — незамінний помічник для людини, яка хоче зробити свій перший крок у розумному фітнесі. Відстежування стану здоров'я, як-от моніторинг якості сну та серцевого ритму, призначені для того, щоб допомогти кожному досягти оптимальної продуктивності. Легкі, стильні, непомітні на руці та дуже прості у використанні. Цей розумний годинник – базовий аксесуар, який потішить вашого партнера.
Amazfit Bip U доступні у світло-рожевому, чорному та зеленому кольорах за акційною ціною 1 399 грн (замість 1 599 грн).
Amazfit також пропонує доповнити святковий день тематичним циферблатом із широкої колекції різних варіантів. Наприклад, анімований Paper Love символізує щире кохання, а елегантний Digital Rainbow створений для романтичного настрою. Смартгодинник Amazfit може стати справжнім сюрпризом, якщо ви встановите персональний циферблат, перш ніж презентуєте свій подарунок. Щоб допомогти вам у цьому, ми спростили процес завантаження ваших улюблених фотографій. Тепер ви можете використовувати їх як тло.