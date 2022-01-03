ZEPP HEALTH увеличила мировые поставки в третьем квартале 2021

3 января 2022, 9:45

Zepp Health продолжает уверенный рост мировых поставок часов для взрослых в третьем квартале 2021 года согласно данным Quarterly Wearable Device Tracker от International Data Corporation (IDC) – ведущей аналитической компании, специализирующейся на информационных технологиях.

Глобальные поставки двух независимых брендов Zepp Health, Amazfit и Zepp, превысили годовые темпы роста рынка часов для взрослых в целом, продемонстрировав самый резкий рост среди пяти крупнейших мировых лидеров рынка.Компания Zepp Health также продемонстрировала выдающиеся результаты в ряде стран и регионов в третьем квартале 2021 года, заняв первое место в Бразилии, Чехии, России и Индонезии, с долей рынка, превышающей 30% в первых двух странах. А в Италии, Таиланде и Испании Zepp Health заняла второе место по поставкам с долей рынка около 20% в каждой из стран.Компания заняла третье место в Мексике, четвертое в Германии, Южной Корее и Японии и пятое в Индии и Саудовской Аравии, где потенциал роста остается высоким.Кроме того, некоторые из самых популярных умных часов Amazfit достигли высоких результатов в продажах на Amazon в Черную пятницу и Киберпонедельник. В Испании Amazfit занял 6 из 10 бестселлеров Amazon в категории умных часов. Среди них Amazfit GTR 47mm и Band 5 заняли первое и второе место соответственно. Amazfit GTR 47mm также был признан «Выбором Amazon».Чтобы продолжать стимулировать рост, Zepp Health развернула волну праздничных рекламных акций, посвященных теме здоровья, в ответ на возросшую заинтересованность потребителей по всему миру, вне зависимости от возраста. Так, в рамках рекламных акций в Украине представлены такие модели: Bip U по акционной цене 1299 грн, GTS 2 mini стоимостью 2299 грн, GTS 2/GTR 2 Sport за 3999 грн и GTR 2 Classic стоимостью 4499 грн.