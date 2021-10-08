Новые смарт-часы Amazfit получат лучшую энергоэффективность

8 октября 2021, 14:45

Amazfit, бренд компании Zepp Health (NYSE: ZEPP), представит свои новые смарт-часы в рамках одной из самых популярных серий этого бренда с множеством важных функций для контроля здоровья и физической формы.

Новые смарт-часы получат мощную и интуитивно понятную операционную систему, созданную специально для оптимизации работы носимых устройств Amazfit. Ранее в смарт-часах использовали адаптированную версию ОС для смартфонов, которая имела высокие показатели энергопотребления. Новая простая и практичная в использовании операционная система обеспечит легкость взаимодействия. Все утомительные операции по проверке данных о состоянии здоровья пользователя упростят, а энергопотребление сократится на 65% по сравнению с предыдущей ОС.Как ведущий мировой бренд в сфере носимых смарт-устройств и индустрии интеллектуальных технологий, Amazfit продолжает внедрять технологические инновации, стильный дизайн и удобный интерфейс во все новые устройства.Дополнительная информация о новых продуктах Amazfit будет представлена 11 октября 2021 года в 19:00 на Amazfit Global Launch Event. Вы можете присоединиться к этому мероприятию в режиме онлайн на страницах Amazfit в Twitter, Facebook и YouTube.