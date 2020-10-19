Смарт-часы Amazfit Bip U Pro получат GPS-приёмник

19 октября 2020, 10:15

Не так давно марка Huami, поддерживаемая китайской Xiaomi, анонсировала «умные» наручные часы Amazfit Bip U (показаны на изображениях).

А теперь сообщается, что у этого гаджета появится улучшенная версия — Amazfit Bip U Pro.

Напомним, что в оснащение Amazfit Bip U входят 1,43-дюймовый дисплей с разрешением 320 × 302 точки, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5 LE и аккумулятор ёмкостью 225 мА·ч. Устройство может анализировать изменения сердечного ритма, уровень насыщения крови кислородом, качество сна, стрессовую нагрузку и традиционные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий.



Готовящиеся к выпуску часы Amazfit Bip U Pro получат ряд дополнительных возможностей. В частности, упомянут встроенный приёмник спутниковых навигационных систем. Возможно, появится также контроллер NFC, что позволит осуществлять платежи бесконтактным способом.



Новинка будет оснащена геомагнитным сенсором — владельцы смогут воспользоваться компасом. Наконец, упомянуты микрофон и динамик, которые позволят взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом на смартфоне и, вполне возможно, принимать телефонные вызовы.