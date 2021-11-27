AMAZFIT занял 3-е место в мире по поставкам смарт-часов в третьем квартале 2021г

27 ноября 2021, 23:31

Amazfit, бренд Zepp Health, занял третье место по мировым поставкам смарт-часов в третьем квартале 2021 года, согласно последнему отчету Global Smartwatch Model Tracker.



В третьем квартале мировые поставки составили 9,9 миллиона единиц, что на 89% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ранее в первом квартале этого года Amazfit впервые занял четвертое место в мире по поставкам смарт-часов согласно данным исследовательской компании International Data Corporation. Общий объем глобальных поставок бренда за первые девять месяцев 2021 года достиг 27,8 миллиона.

Amazfit также добился значительных успехов на зарубежных рынках, поскольку на бренд приходилось 61,8% глобальных поставок компании в период с июля по сентябрь 2021 года. Amazfit стал одним из самых популярных брендов умных носимых устройств в Италии и Испании, а рост продаж в Германии составил 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С тысячами точек продаж по всей стране поставки в Турцию также увеличились на 324% по сравнению с 2020 годом.Сильный рывок продаж был обусловлен выпуском новых моделей GTR 2e и GTS 2e во время выставки CES 2021 в дополнение к бестселлерам линейки Amazfit GTR 2 и GTS 2, а также запуском Amazfit T-Rex Pro в марте в качестве апгрейда серии для активного образа жизни. Amazfit также привлек внимание благодаря глобальному партнерству со Spartan, ESOK Rally в Турциичемпионату Израиля по пляжному волейболу и Cruce Teques в Мексике и других.В октябре бренд выпустил серию умных часов Amazfit GTR 3 и GTS 3, которые предлагают набор передовых функций для здоровья и фитнеса на базе собственной операционной системы Zepp OS. Amazfit также представили ребрендинг, который направлен на усиление взаимодействия со следующим поколением глобальной аудитории, а дизайнерский дуэт Элиот Эмил и знаменитый стилист Кристиан Коуэн создали модные коллаборации для ориентированного на активный и здоровый образ жизни портфолио носимых устройств. В настоящее время Zepp Health также работает с авторитетными медицинскими учреждениями для проведения исследований артериального давления, используя свой механизм PumpBeatsTMОжидается, что кампании, приуроченные к приближающимся праздникам на ключевых рынках, также внесут значительный вклад в годовую выручку.С 2014 года Zepp Health отгрузила более 100 миллионов устройств по всему миру.