vivo вышла на 4 место по поставкам смартфонов

21 октября 2021, 10:15

По данным Canalys, компания vivo заняла четвертое место в мире по поставкам смартфонов в третьем квартале 2021 года.

Согласно последним данным Canalys, vivo впервые заняла четвертое место в мире по поставкам смартфонов с долей рынка в 10% в третьем квартале 2021 года . Предыдущие квартальные данные Canalys показали, что vivo оставалась в пятерке крупнейших мировых поставщиков смартфонов последние 4 квартала , а также возглавила рынок смартфонов в Китае во втором квартале 2021 года, согласно данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker , поддерживая высокие темпы роста.Используя локальный образ мышления и свое понимание местной культуры и управления, vivo продолжает расширяться на большее количество рынков и ускорять глобализацию. На данный момент компания vivo расширила свою сеть продаж в более чем 50 странах и регионах, а ее продуктами пользуются более 400 миллионов людей по всему миру.