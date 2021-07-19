Xiaomi впервые стала №2 на мировом рынке смартфонов – Canalys

Canalys, ведущая глобальная компания по исследованиям рынка, представила отчет и аналитику по поставкам смартфонов на глобальном рынке за 2 квартал 2021 года.
По данным исследователей, компания Xiaomi обошла Apple и стала поставщиком смартфонов №2 в мире с долей рынка 17% и годовым ростом поставок в 83% по сравнению со 2 кварталом 2020 года.
В письме к сотрудникам Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель, глава и генеральный директор Xiaomi, отметил, что вторая позиция компании на мировом рынке является ключевой вехой в истории Xiaomi. После пяти лет самосовершенствования в чрезвычайно сложных условиях, возможности продуктов Xiaomi значительно расширились – они открыли путь в премиум-сегмент и увеличили долю компании на рынке. Xiaomi будет постоянно усиливать свой потенциал, укрепляя свою позицию второго крупнейшего бренда смартфонов.
В 1 квартале 2021 года Apple заняла второе место с 15% мировой доли рынка смартфонов, далее за ней расположилась Xiaomi с 14%. В этот период мировые поставки смартфонов Xiaomi составили 49,4 миллиона единиц, что на 69,1% больше в годовом исчислении.
С момента выпуска первой премиальной флагманской серии Mi 10 компания Xiaomi постоянно внедряет инновации и совершенствует качество изображения, дисплей, зарядку, производство и др. Xiaomi фокусируется на премиум-рынке, внедряя современные технологии для потребителей, и задает направление в формировании отрасли.
Xiaomi была первой, кто вывел на рынок многочисленные передовые технологии. В технологии камер компания представила 108-мегапиксельную камеру, датчик камеры GN2 и инновационную технологию жидкого объектива. Что касается дисплеев – это новаторские технологические исследования третьего поколения поддисплейных камер. Xiaomi также является лидером в технологии зарядки батареи – компания первой представила 200 Вт проводную зарядку и 120 Вт беспроводную зарядку. К тому же, она первой представила литий-ионные аккумуляторы на основе графена и кремний-кислородные батареи второго поколения. Xiaomi также является лидером в использовании керамики в производстве мобильных телефонов.
Кроме того, начала работу первая фаза умной фабрики Xiaomi. Ее производственные линии автоматизированы и могут выпускать миллион высококлассных смартфонов в год. Одновременно это огромная лаборатория, которая позволяет Xiaomi исследовать новые материалы и технологии, а также тестировать передовые производственные процессы.
Инновации являются частью культуры Xiaomi, и компания вкладывает значительные средства в исследования, разработку и привлечение лучших талантов. Xiaomi инвестировала почти 20 миллиардов юаней в научно-исследовательские работы в 2020 году, а в этом году ожидается, что объем этих инвестиций увеличится на 30-40%. В начале 2021 года Xiaomi объявила о крупнейшем в своей истории наборе инженеров: 5000 инженеров за один год, что составит 20% от общего количества работников. Между тем Xiaomi начала многочисленные инициативы поощрения талантов, например проект с грантовым фондом в размере 1 млн долларов США для награждения талантов в области технологий, программы поощрения молодых инженеров и др. Только в июле около 700 молодых инженеров Xiaomi получили 16 миллионов акций в рамках плана мотивации.
Глобальная экспансия Xiaomi, вместе с использованием новых розничных каналов, стали важной движущей силой на пути к позиции второго крупнейшего производителя смартфонов в мире. Согласно последним глобальными данным о рынке смартфонов компании Canalys, Xiaomi быстро развивается на зарубежных рынках, достигнув более 300% годового роста на рынке Латинской Америки, более 150% годового роста в Африке и более 50% годового роста в Западной Европе. Согласно отчету Xiaomi о результатах I квартала 2021 года, ее смартфоны представлены более чем на 100 рынках по всему миру, компания занимает первое место по доле рынка смартфонов на 12 рынках и 2 место в Европе. Компания также является №1 в Индии на протяжении многих лет.
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