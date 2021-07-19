Xiaomi представила Отчет по устойчивому развитию за 2020 год

19 июля 2021, 11:15

Глобальный технологический лидер компания Xiaomi представила свой Отчет по устойчивому развитию за 2020 год, в котором подробно описан подход и практики компании в области устойчивого развития.



Отчет по устойчивому развитию, состоящий из более 30 страниц, охватывает широкий спектр инициатив Xiaomi в области устойчивого развития, в частности по охране окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, ответственного управления каналами поставок и др. Среди других тем, он также содержит информацию о приверженности Xiaomi решению вопросов доступности продуктов компании для людей с инвалидностью, безопасности данных и конфиденциальности пользователей. Отчет охватывает как рынок Китая, так и зарубежные рынки, чтобы показать, как инициативы Xiaomi по устойчивому развитию реализовывались глобально.

«С того самого момента, когда мы создали эту компанию в 2010 году, Xiaomi стремится изменить мир, в котором мы живем, к лучшему. В 2020 году мы присоединились к Глобальному договору ООН и придерживаемся его десяти принципов корпоративной ответственности», ‒ подчеркивает в отчете Лэй Цзюнь (Lei Jun), глава и генеральный директор корпорации Xiaomi. «Вы также можете прочесть о том, как устойчивое развитие в Xiaomi регулируется на всех уровнях, как мы относимся к нашим сотрудникам и поставщикам, как мы взаимодействуем с нашими сообществами, а также о нашем ответе глобальным экологическим вызовам».



В отчете говорится также о том, как Xiaomi работает над тем, чтобы учитывать вопросы защиты окружающей среды в дизайне своих продуктов и их производстве. Например, использование пластика для упаковки серии Mi 10T и Mi 10T Pro было уменьшено на 60%. К концу 2021 года Xiaomi стремится еще больше снизить использование пластика в упаковках своих новых продуктов в Европе. В отчете также подчеркивается, что Xiaomi уже сделала энергосбережение важной функцией для более 40 видов потребительских продуктов. Как отмечается в отчете, Xiaomi гарантирует, что ее продукция полностью соответствует всем нормам по охране окружающей среды и безопасности стран, в которых она продается. Продукция компании соответствует нормам ЕС, включая директивы CE, REACH, RoHS и WEEE.

Xiaomi подчеркивает решающую роль инноваций в устойчивом развитии и решении глобальных проблем. Например, в рамках обязательства Xiaomi способствовать достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, компания стала партнером в разработке системы раннего предупреждения о землетрясениях. В Китае, а вскоре в других странах с сейсмическими зонами, смартфоны Xiaomi с операционной системой MIUI (11 и выше) и Mi-телевизоры могут за считанные секунды оповещать пользователей об опасности возникновения землетрясения. Эти уведомления предоставляют информацию о ближайшем убежище, контактные данные служб по чрезвычайным ситуациям, контакты медицинских учреждений и информацию для помощи в критической ситуации. В течение 2020 года система оповещений о землетрясениях Xiaomi MIUI (Xiaomi MIUI Earthquake Alert) зафиксировала 29 землетрясений силой более 4,0 баллов и передала более 9,4 миллиона звуковых оповещений.В течение 2020 года Xiaomi также играла активную роль в борьбе с COVID-19. В марте 2020 года компания предоставила итальянскому правительству десятки тысяч медицинских масок для лица типа FFP3 и помогла жителям сильно пострадавшего региона Венето. Также была направлена помощь во Францию, Великобританию и Польшу. Когда европейские школы пришлось закрыть и перейти на онлайн-обучение, Xiaomi Испания предоставила 1000 смартфонов Министерству образования Испании и распределила их среди детей по всей стране. По состоянию на 15 июля 2020 года Пекинский фонд Xiaomi (Beijing Xiaomi Foundation) предоставил товары медицинского назначения 14 странам, включая Италию, Испанию, Японию, Корею, Индонезию и Мьянму. Эта помощь оценивается в 5,9 миллиона юаней (854 000 долларов).