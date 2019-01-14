Фирменная оболочка MIUI 11 будет представлен вместе со смартфоном Mi 9

14 января 2019, 10:15

Об этом сообщил глава отдела планирования продуктов Xiaomi, Лю Мин (Liu Ming), в рамках ежегодной встречи MIUI Core Experience.

MIUI 11 позиционируется как «новая и уникальная ОС». Напомним, что предшествующая версия оболочки продвигалась как «полноэкранная система с ИИ», а MIUI 9 в роли «молниеносно быстрой».По слухам, MIUI 11 будет анонсирован совместно с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9.По неподтвержденным пока еще данным, в MIUI11 разработчик сосредоточится на улучшении пользовательского интерфейса. Кроме того, будут добавлены и некоторые новые функции. Однако подробностей на этот счет пока нет.