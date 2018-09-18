Состоялся официальный релиз оболочки Xiaomi MIUI 10

18 сентября 2018, 9:15

Китайская Xiaomi анонсировала и начала распространение глобальной версии фирменной оболочки MIUI 10.

Релиз распространяется «по воздуху».На данный момент оболочка уже доступна для смартфонов Redmi Note 5/Pro, Mi 6, Mi Mix 2, Mi 5, Mi Note 2, Mi Mix и Redmi S2. Впрочем, производитель обещает расширить список смартфонов, поддерживающих данную оболочку.MIUI 10 оптимизирована для безрамочных смартфонов, и дарит новый пользовательский интерфейс, включая поддержку полноэкранных жестов для навигации. Кроме того, изменились и системные звуки. Существенной переработки поддались и другие системные приложения, включая часы и заметки.