Xiaomi обнародовала график выхода оболочки MIUI 12.5 Enhanced для смартфонов

30 августа 2021, 11:15

Китайская компания Xiaomi объявила о подготовке к глобальному выпуску фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.5 Enhanced для своих смартфонов.



Апдейт MIUI 12.5 Enhanced, выполненный на базе MIUI 12.5, ориентирован на оптимизацию системы для обеспечения более быстрой работы и меньшего энергопотребления.

Инструмент Liquid Storage отвечает за эффективную дефрагментацию. В результате, даже после многих месяцев использования мобильного устройства производительность остаётся высокой.



Функция Atomized Memory обеспечивает точное управление оперативной памятью. Система закрывает только неиспользуемые задачи, а не приложения целиком.



Усовершенствованные алгоритмы будут динамически распределять системные ресурсы в зависимости от сценариев использования, обеспечивая бесперебойную работу смартфона.



Итак, со следующего квартала оболочку MIUI 12.5 Enhanced смогут загрузить российские владельцы следующих аппаратов:



Mi 11;

Mi 11 Ultra;

Mi 11i;

Mi 11X Pro;

Mi 11X;

Mi 10T Pro;

Mi 10T;

Mi 10 Pro;

Mi 10;

POCO F3;

POCO F2 Pro.

(C) 3dnews.