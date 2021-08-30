30 августа 2021, 11:15

Xiaomi обнародовала график выхода оболочки MIUI 12.5 Enhanced для смартфонов

Китайская компания Xiaomi объявила о подготовке к глобальному выпуску фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.5 Enhanced для своих смартфонов.

Апдейт MIUI 12.5 Enhanced, выполненный на базе MIUI 12.5, ориентирован на оптимизацию системы для обеспечения более быстрой работы и меньшего энергопотребления.

Инструмент Liquid Storage отвечает за эффективную дефрагментацию. В результате, даже после многих месяцев использования мобильного устройства производительность остаётся высокой.

Функция Atomized Memory обеспечивает точное управление оперативной памятью. Система закрывает только неиспользуемые задачи, а не приложения целиком.

Усовершенствованные алгоритмы будут динамически распределять системные ресурсы в зависимости от сценариев использования, обеспечивая бесперебойную работу смартфона.

Итак, со следующего квартала оболочку MIUI 12.5 Enhanced смогут загрузить российские владельцы следующих аппаратов:

    Mi 11;
    Mi 11 Ultra;
    Mi 11i;
    Mi 11X Pro;
    Mi 11X;
    Mi 10T Pro;
    Mi 10T;
    Mi 10 Pro;
    Mi 10;
    POCO F3;
    POCO F2 Pro.

(C) 3dnews.


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