Xiaomi обнародовала график выхода оболочки MIUI 12.5 Enhanced для смартфонов

Китайская компания Xiaomi объявила о подготовке к глобальному выпуску фирменной пользовательской оболочки MIUI 12.5 Enhanced для своих смартфонов.
Апдейт MIUI 12.5 Enhanced, выполненный на базе MIUI 12.5, ориентирован на оптимизацию системы для обеспечения более быстрой работы и меньшего энергопотребления.
Инструмент Liquid Storage отвечает за эффективную дефрагментацию. В результате, даже после многих месяцев использования мобильного устройства производительность остаётся высокой.
Функция Atomized Memory обеспечивает точное управление оперативной памятью. Система закрывает только неиспользуемые задачи, а не приложения целиком.
Усовершенствованные алгоритмы будут динамически распределять системные ресурсы в зависимости от сценариев использования, обеспечивая бесперебойную работу смартфона.
Итак, со следующего квартала оболочку MIUI 12.5 Enhanced смогут загрузить российские владельцы следующих аппаратов:
Mi 11;
Mi 11 Ultra;
Mi 11i;
Mi 11X Pro;
Mi 11X;
Mi 10T Pro;
Mi 10T;
Mi 10 Pro;
Mi 10;
POCO F3;
POCO F2 Pro.
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