Первая информация о смартфоне Xiaomi Dipper

13 марта 2018, 9:15

В базе популярного бенчмарка Geekbench «всплыли» результаты тестирования смартфона Xiaomi, известного на данный момент под кодовым именем Dipper.

По слухам, речь идет о терминале, который появится на рынке как Xiaomi Mi7.В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен 8-ядерный чип Snapdragon 845, тактовая частота которого 2,8 ГГц. Графика - Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6 ГБ. Касательно программной платформы, речь о Android 8.0 с фирменной оболочкой MIUI.Диагональ дисплея – 5,6 дюймов, а его разрешение Full HD+, соотношение сторон – 18:9.Основная камера окажется двойной - 16Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ.Среди прочего отмечается поддержка беспроводной подзарядки и сканера отпечатков пальцев.