Смартфон Samsung Galaxy J4 – результаты тестирования в Geekbench

21 февраля 2018, 9:15

В базе популярного бенчмарка Geekbench «всплыли» результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy J4 (2018).

Судя по всему, грядущая новинка получит Android 8.0, а, кроме того, 2 ГБ оперативной памяти. В качестве аппаратной платформы прогнозируется Exynos 7570. Другие характеристики грядущей новинки пока не приводятся.Касательно результатов тестирования, в одноядерном тесте – 623 балла, а в многоядерном – 1815 баллов.Как скоро стоит ожидать анонс этого аппарата производителя, пока не известно.