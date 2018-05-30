Samsung сообщает о старте продаж Galaxy J6 и J4 в Украине

30 мая 2018, 14:45

«Samsung Electronics Украина» сообщает о старте продаж в Украине новых смартфонов Galaxy J6 и Galaxy J4.

Рекомендованная розничная стоимость моделей составит 5999 и 4599 гривен соответственно, при этом Galaxy J4 в июне будет эксклюзивно доступна в сети Comfy и фирменных магазинах Samsung. Пользователи смогут выбрать подходящий цвет корпуса из трёх вариантов — чёрного, золотого и лавандового. В качестве подарка покупатели получат дополнительные 15 ГБ памяти в системе облачного хранения Samsung Cloud.

Главная особенность Galaxy J6 — 5,6-дюймовый безрамочный и насыщенный sAMOLED дисплей. Соотношение сторон 18,5:9 подчёркивает современность дизайна устройства, тогда как отсутствие боковых рамок увеличивает полезную площадь экрана. Таким образом, пользователь получает большие возможности при прежних габаритах.13-мегапиксельная камера с диафрагмой F/1.9 позволяет создавать фотошедевры и проявить креатив. Galaxy J6 поддерживает разные режимы съёмки и дополнительные функции. Владельцы смартфона смогут добавлять забавные маски, стикеры и фильтры. К тому же, устройство замечательно справляется со съёмкой селфи — камера фокусируется на лице и размывает фон. Снимать можно и ночью: в этом поможет фронтальная вспышка с тремя уровнями интенсивности.Galaxy J6 поддерживает функцию распознавание лица, благодаря которой разблокировка происходит после простого поднесения к нему устройства. Также, данные дополнительно защищают сканер отпечатков и особая Секретная папка. Последняя создана для хранения разного рода контента - фотографий, приложений, документов или звуковых файлов - в специальном зашифрованном пространстве. Вдобавок, с ней получится установить до трёх аккаунтов в популярных мессенджерах для разделения личного и делового общения.Также, модель поддерживает две сим-карты и имеет отдельный слот для карт памяти microSD.Яркий и насыщенный sAMOLED дисплей Galaxy J4 размером 5,5 дюйма – отличное решение для просмотра любимого контента и одновременной работы с двумя приложениями в режиме многозадачности AppPair. Например, можно смотреть видео и тут же переписываться с друзьями в мессенджерах.Фронтальная камера Galaxy J4 подходит для съёмки в условиях недостаточной освещённости. При этом, яркость вспышки можно регулировать — три уровня позволят снимать не только ночью, но и в сумерках.Также, Galaxy J4 поддерживает карты памяти microSD, имеет два слота для сим-карт и функцию Секретной папки для защиты личных данных.