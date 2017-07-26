Samsung Galaxy J3 2017, J5 2017 и J7 2017: какой модели отдать предпочтение?

26 июля 2017, 18:35

Эксперты «Алло» провели сравнительный обзор смартфонов Galaxy J3 2017, J5 2017 и J7 2017 от Samsung. Какие свойства гаджетов заслуживают внимания потенциальных покупателей?

Galaxy J3 2017, представленный на http://allo.ua/ru/products/mobile/samsung-galaxy-j3-2017-duos-black-sm-j330fzk.html, получил 5-дюймовый экран с разрешением 1280 x 720 точек. Высокую скорость записи и считывания информации обеспечивает 4-ядерный процессор Exynos 7570 и 2 Гб оперативной памяти. Аппарат разительно отличается по дизайну от старших моделей — спинка смартфона лишь частично металлическая. Основная камера оснащена 13-мегапиксельным модулем с апертурой f/1.9. Портретный сенсор — на 5 Мп. Гаджет оснащен батареей емкостью 2400 мАч. SIM-слот по-прежнему гибридный и вынуждает пользователя выбирать между расширением встроенной памяти (доступно 16 Гб) или второй SIM-картой.

Смартфон J5 2017 привлекает внимание изящным минималистичным дизайном, гармонично сочетающимся с бескомпромиссной функциональностью. Аппарат, который доступен на http://allo.ua/ru/products/mobile/samsung-galaxy-j5-2017-duos-16gb-black-sm-j530fzk.html, получил sAMOLED-дисплей 5.2" с широкими углами обзора. На борту — 8-ядерный чипсет Exynos 7870 Octa (1.6 ГГц), который обеспечивает плавную работу как в играх, так и Сети. Аппарат оснащен основным и фронтальным сенсорами с разрешением 13 Мп и светочувствительностью f/1.7. Получил аккумулятор емкостью 3000 мАч и сканер отпечатка пальца.

Samsung Galaxy J7 2017 — синоним продуманной эргономики и симметричного исполнения. Разрешение 5.5-дюймового sAMOLED-дисплея выросло до Full HD (1920 x 1080 пикселей). Сердце аппарата, ознакомиться с которым можно по ссылке http://allo.ua/ru/products/mobile/samsung-galaxy-j7-2017-duos-32gb-black-sm-j730fzk.html, — все фирменный 8-ядерный процессор Exynos 7870. Объем ОЗУ увеличен до 3 Гб. Существенно улучшены и показатели автономности — за беспрерывную работу до 24 часов в режиме разговора отвечает аккумулятор емкостью 3600 мАч.



