Состоялся официальный анонс смартфонов Galaxy J3 и Galaxy J7 (2018)

11 июня 2018, 11:45

Южнокорейская Samsung анонсировала на территории США свои обновленные смартфоны Galaxy J3 и Galaxy J7 (2018).



Новинки унаследовали дизайн предшественников.

У Galaxy J3 (2018) 5-дюймовый дисплей с разрешением HD. Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный чип Exynos 7570 + 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной расширяемой.Смартфон Samsung Galaxy J7 (2018) обладает более крупным 5,5-дюймовым с тем же разрешением, что и у J3. Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.Оба терминала укомплектованы поддержкой dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. В качестве программной платформы «под капотом» Android 8.0 Oreo.Старт продаж намечен на июнь. О ценниках пока не сообщалось.