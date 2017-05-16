Состоялся официальный анонс смартфона Galaxy J3 (2017)

16 мая 2017, 13:15

Южнокорейская Samsung на официальном уровне представила свой новый смартфон Galaxy J3 2017 года.

На данный момент новинка уже доступна для приобретения у AT&T. Стоимость - $180.В основе аппарата – 4-ядерный Exynos 7570, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь Mali-T720 + 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.Диагональ дисплея - 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Основная камера – 5Мп, а фронтальная – 2Мп.Работает девайс под управлением Android 7.0.Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Отдельно отмечены 4G LTE, Wi-Fi (02.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС.