Рендерные фото смартфонов Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017)

23 мая 2017, 12:15

Специализированный ресурс WinFuture поделился несколькими рендерными фото смартфонов Galaxy J5 (2017) и J7 (2017), которые пока что не были представлены официально.

Судя по всему, грядущие новинки получат несколько вариантов окраса корпуса – черный, золотой, голубой и розовый.



На данный момент касательно спецификаций известно немного – 13Мп основные и фронтальные камеры для обеих моделей, Android 7.0 «из коробки», а также 5,2-дюймовый HD-дисплей для J5 (2017). Отмечается и емкость аккумуляторов – 3000 мАч для «младшенькой» и 3600 мАч для модели J7 (2017).