Качественные рендерные фото смартфона Alcatel 5

1 февраля 2018, 9:15

Немецкий специализированный ресурс WinFuture опубликовал так называемые рендерные фото смартфона Alcatel 5, который пока что не был представлен официально.



Напомним, что китайская TCL изначально заявила об этом аппарате еще в начале прошлого месяца в Лас-Вегасе, в рамках CES 2018, однако никакими подробностями о новинке на то время производитель не поделился.

Терминал получил модный нынче безрамочный дизайн. Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9. В основе – IPS-матрица.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Основная камера – двойная – модули 13Мп+5Мп. Одинарная камера – 12Мп.

Отмечена возможность разблокировки терминала с распознаванием владельца по лицу.В качестве аппаратной платформы производитель отмечает 8-ядерный Mediatek MT6750 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. работает терминал под управлением Android 8.0В продаже «трубка» окажется с ценником в 230 евро.