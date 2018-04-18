Качественные рендеры Huawei Honor 10

18 апреля 2018, 12:45

Специализированный немецкий ресурс WinFuture опубликовал так называемые рендерные фото смартфона Huawei Honor 10, который пока что не был представлен официально.

Грядущая новинка, судя по всему, выйдет в черном корпусе, а еще бирюзовом и градиентном. Аппарат получит безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X.



Толщина корпуса - 7,7 мм, а вес 153 грамма.



Диагональ экрана – 5,84 дюйма, а его разрешение – Full HD+.



Основная камера – двойная – модули 20Мп + 24Мп. Фронтальная камера окажется 24Мп. Обе они получат поддержку функций на базе ИИ.



В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный Kirin 970. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользователь – 64/128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3320 мАч. Отмечена поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C.



В продаже новинка появится с ценником от $398 за самую базовую комплектацию.



Анонс терминала состоится уже завтра.

