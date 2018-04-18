18 апреля 2018, 12:45

Качественные рендеры Huawei Honor 10

Специализированный немецкий ресурс WinFuture опубликовал так называемые рендерные фото смартфона Huawei Honor 10, который пока что не был представлен официально.


Грядущая новинка, судя по всему, выйдет в черном корпусе, а еще бирюзовом и градиентном. Аппарат получит безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X.

Толщина корпуса - 7,7 мм, а вес 153 грамма.

Диагональ экрана – 5,84 дюйма, а его разрешение – Full HD+.

Основная камера – двойная – модули 20Мп + 24Мп. Фронтальная камера окажется 24Мп. Обе они получат поддержку функций на базе ИИ.

В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный Kirin 970. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользователь – 64/128 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3320 мАч. Отмечена поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C.

В продаже новинка появится с ценником от $398 за самую базовую комплектацию.

Анонс терминала состоится уже завтра.


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