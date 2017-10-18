Пресс-рендеры защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active 2

18 октября 2017, 10:15

Специализированный ресурс WinFuture поделился несколькими так называемыми пресс-рендерами не представленного на данный момент планшета Samsung Galaxy Tab Active 2.



По слухам, аппарат выйдет как минимум в двух версиях с маркировками SM-T390 и SM-T395.



Первая из отмеченных окажется исключительно с поддержкой Wi-Fi. Ну, а вторая получит и Wi-Fi, и LTE.



Изначально новинка появится в Европе и Латинской Америке, а потом разойдется и по другим регионам.



Прогнозируемая стоимость - $500-600.

Среди прочих, также известных на данный момент особенностей отмечена поддержка стилуса S-pen, а также помощника Bixby. Диагональ дисплея - 8 дюймов, разрешение – 800х1280 точек. Основная камера – 8Мп; фронтальная – 5Мп.