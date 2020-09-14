Защищённый планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 выйдет в версии с поддержкой 5G

14 сентября 2020, 10:15

Мы уже сообщали, что Samsung готовит к выпуску новый планшет повышенной прочности — гаджет Galaxy Tab Active 3.

Теперь информация об этом компьютере появилась на сайте организации Wi-Fi Alliance.

К выпуску готовятся три модификации устройства — с кодовыми обозначениями SM-T570, SM-T575 и SM-T577. Как стало известно, базовая модель SM-T570 предложит только поддержку беспроводной связи Wi-Fi. Вариант SM-T575 сможет функционировать в мобильных сетях 4G/LTE. Наконец, старшая версия, SM-T577, сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).



Все модификации планшета получат контроллер Bluetooth 5.0. А вот совместимость с Wi-Fi 802.11ax, или Wi-Fi 6, похоже, реализована не будет. Это означает, что новинка ограничится поддержкой Wi-Fi 802.11ас.



Отмечается, что на устройства будет устанавливаться операционная система Android 10, дополненная фирменной надстройкой One UI 2.x. Цена, по мнению наблюдателей, составит не менее 500 долларов США.



Новинка, как и модель предыдущего поколения Galaxy Tab Active 2 (на изображениях), будет заключена в защищённый корпус. Взаимодействовать с гаджетом пользователи смогут при помощи специального пера.

(C) 3Dnews.ru