Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G показался на качественных фото

7 мая 2021, 9:45

Ожидается, что Samsung вскоре представит более доступную версию своего флагманского планшета Galaxy Tab S7.

Качественные рендеры устройства, которое получит название Galaxy Tab S7 Lite 5G, сегодня были опубликованы ресурсом Voice.

Судя по изображениям, новый планшет получит дизайн, аналогичный флагманской модели. Он сможет похвастаться рубленными торцами, довольно тонкими рамками вокруг экрана и магнитной площадкой для крепления фирменного стилуса S-Pen на задней панели. Что касается технических характеристик, ожидается, что устройство будет основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 750G, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти и получит 12,4-дюймовую IPS-матрицу.



По слухам, Galaxy Tab S7 Lite 5G будет запущен в июне этого года. Стоимость устройства пока не называется, однако ожидается, что планшет будет представлен в серебристом, розовом, зелёном и чёрном цветах.

(С) 3dnews