Характеристики планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ подтвердились

30 июля 2020, 9:15

Samsung планирует провести мероприятие Galaxy Unpacked уже на следующей неделе, пятого августа.

Ожидается, что в ходе события будут представлены смартфоны серии Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, умные часы Galaxy Watch 3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и два флагманских планшета серии Tab S7, характеристики которых сегодня были обнаружены в консоли Google Play.

Конечно, практически все спецификации устройств ранее были раскрыты многочисленными утечками, однако информацию, опубликованную в базе данных поискового гиганта можно принимать как истину. Многих заинтересованных в покупке Galaxy Tab S7 или S7+ безусловно порадует тот факт, что оба устройства будут основаны на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 865+, обладающей бескомпромиссной производительностью. Согласно данным из консоли, объём оперативной памяти младшего устройства составит 6 Гбайт, в то время как Plus-версия сможет похвастаться 8 Гбайт ОЗУ.

Как и сообщалось ранее, разрешение 12,4-дюймового дисплея Galaxy Tab S7+ составит 2800 × 1752 точек, в то время как обычный S7 будет довольствоваться разрешением 2560 × 1600 пикселей на 11-дюймовом экране. Напомним, что базовая модель, судя по предыдущим утечкам, будет обладать IPS-матрицей, в то время как Tab S7+ уготована AMOLED-панель.



Оба устройства смогут похвастаться улучшенной работой с фирменным стилусом S-Pen, отзывчивость которого вплотную приблизится к Apple Pencil. Оба устройства будут работать под управлением Android 10.