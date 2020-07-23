Samsung вот-вот представит беспроводные наушники Galaxy Buds Live

5 августа состоится мероприятие Samsung Unpacked, на котором ожидается презентация смартфонов Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2 и планшетов серии Galaxy Tab S7.
Наряду с этим могут быть представлены беспроводные наушники Galaxy Buds Live.
Впрочем, презентация новых наушников южнокорейской компании может состояться немного раньше, так как страницы поддержки новинки уже появились на официальных региональных сайтах Samsung в Индии, России, Германии и Великобритании.
Просочившиеся ранее в Интернет благодаря блогеру Эвану Блассу (Evan Blass), также известному как @Evleaks, изображения Galaxy Buds Live показали, что в этих TWS-наушниках Samsung придерживалась нового подхода к дизайну. Они напоминают по форме бобы или фасоль, тем самым отличаясь от предыдущих моделей Galaxy Buds.
По данным источников, Buds Live будут доступны по меньшей мере в трёх цветовых вариантах и будут поставляться с соответствующим футляром для беспроводной подзарядки, имеющим два светодиодных индикатора, один внутри, а другой — снаружи. Продолжительность автономной работы наушников будет составлять до 11 часов (без подзарядки с использованием футляра).
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