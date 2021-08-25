Разблокировка загрузчика Galaxy Z Fold 3 приведёт к полному отключению камер

25 августа 2021, 10:45

Участники сообщества разработчиков XDA Developers обнаружили неприятный сюрприз в новых смартфонах Galaxy Z Fold 3 от компании Samsung.

Как оказалось, при получении root-прав и доступа к загрузчику Galaxy Z Fold 3, пользователь лишится возможности использовать камеры смартфона.

Устройства компании Samsung используют систему безопасности Knox, которая приводит к аннулированию гарантии на гаджет, а также к отключению платёжного сервиса Samsung Pay в случае разблокировки загрузчика. И если с этими минусами можно было смириться, то неработающие камеры — совсем иной уровень компромисса, на который придётся пойти владельцу Galaxy Z Fold 3, если он захочет получить полный доступ к устройству.

Как указывает XDA Developers, в процессе разблокировки загрузчика на последнем экране выводится предупреждение, что данная операция приведёт к отключению камер. После загрузки устройства с разблокированным загрузчиком стандартное приложение камеры перестаёт работать, как и все остальные функции, связанные с камерами.

Неработающие камеры также означают, что пользователь лишается функции разблокировки устройства с помощью технологии распознавания лица. Помимо этого, перестают работать другие приложения и функции, которые используют любую из камер смартфона, включая сторонние приложения для съёмки. Они отключатся, выдают ошибки или просто запускаются с тёмным экраном.

Повторная блокировка загрузчика восстанавливает работу камер, что указывает на программный характер защиты. В XDA Developers предполагают, что с root-правами можно попробовать обнаружить и изменить параметры, которые направляются загрузчиком в ОС и таким образом избежать блокировки камеры. Однако к решению этой проблемы энтузиасты пока не пришли.

(С) 3dnews