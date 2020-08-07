Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 построен на процессоре Snapdragon 865

7 августа 2020, 12:45

5 августа 2020 года, в ходе виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила ряд флагманских гаджетов.

Теперь комментарии по поводу дебюта устройств дала Qualcomm Technologies.

Напомним, что в число новинок вошли смартфоны Galaxy Note20, планшетные компьютеры Galaxy Tab S7 и S7+, а также гибкий аппарат Galaxy Z Fold 2 в форм-факторе книжки. Причём технические характеристики последнего остались за кадром. Этот пробел частично устранила Qualcomm.



Как сообщается, кремниевым "сердцем" всех перечисленных устройств является процессор Snapdragon 865 Plus. Этот чип, в частности, устанавливается в аппараты Galaxy Note20 Ultra и Note20 для рынков США и Китая, а также во все региональные модификации Galaxy Tab S7 и S7+.



Кроме того, как отмечается, изделие Snapdragon 865 Plus станет основой международной версии гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2. В составе аппарата процессор будет функционировать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, отвечающим за поддержку сотовых сетей пятого поколения.



Наконец, говорится, что Galaxy Z Fold 2 станет первым коммерческим устройством, оборудованным модулем Qualcomm FastConnect 6900. Это изделие предназначено для работы в сетях Wi-Fi шестой серии (в том числе Wi-Fi 6E) в новом диапазоне частот 6 ГГц, что обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с. Кроме того, реализована поддержка стандарта Bluetooth 5.2.