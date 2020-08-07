Не представленные версии Samsung Galaxy Note20 показались на живых фото

7 августа 2020, 11:15

Южнокорейская компания Samsung представила долгожданное семейство флагманских смартфонов Galaxy Note20.

Устройства были анонсированы в зелёном, чёрном и бронзовом цветах. Однако новая утечка сообщает, что вскоре смартфоны получат три новых варианта цветового оформления.

На реальных фотографиях, опубликованных в Twitter пользователем, который скрывается под ником @TEQHNIKACROSS, показана базовая версия Samsung Galaxy Note20 в синем, красном и розовом цветах. Судя по всему, снимки были сделаны в розничном магазине компании в Южной Корее. Для Samsung нет ничего необычного в выпуске флагманских смартфонов в большем количестве цветов, чем заявляется изначально. Однако некоторые из этих цветовых решений обычно предназначаются только для определённых рынков или операторов сотовой связи.

Немецкий техноблогер Роланд Квандт (Roland Quandt) также поделился публикацией, которая демонстрирует красный Galaxy Note20. По его словам, этот цветовой вариант предназначен для оператора Korea Telecom. Он также заявил, что смартфон в синем корпусе предназначается для SK Telecom, ещё одного южнокорейского оператора. Пока нет информации, будет ли какая-либо из этих расцветок доступна на глобальном рынке.

Напомним, что смартфоны серии Galaxy Note 20 были представлены вчера. Базовая модель получила 6,7-дюймовый Full HD+-дисплей с точечным вырезом для фронтальной камеры. Экран устройства, выполненный по технологии Super AMOLED, имеет частоту обновления 60 Гц. В качестве процессора используется Samsung Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865 Plus, в зависимости от целевого рынка.

(С) 3Dnews