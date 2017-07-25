Galaxy Note 8 выйдет в еще одной необычной расцветке - "глубокий синий"

25 июля 2017, 14:15

Главред ресурса WinFuture, Роланд Квандт (Roland Quandt), поделился новыми подробностями касательно не представленного на данный момент смартфона Galaxy Note 8.

Согласно этой «порции» сведений, аппарат получит такую столь необычную расцветку корпуса, как «голубой синий» (Deep Blue). Кроме того, терминал выйдет в черном цветовом решении, сером и пр.Судя по всему, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD +, а в качестве аппаратной основы окажется Qualcomm Snapdragon 835/836 или Exynos 8895. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – до 256 ГБ.Анонс терминала состоится в рамках специального мероприятия Samsung в Нью-Йорке 23 августа.