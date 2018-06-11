Игровой смартфон ASUS ROG phone мог получить 10 ГБ оперативной памяти

11 июня 2018, 11:15

Судя по всему, компания ASUS чуть не стала первым производителем в мире, выпустившем смартфон с 10 ГБ оперативной памяти.

Об этом пишет Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.Речь идет о смартфоне ASUS ROG phone, который был представлен на днях на Computex 2018.Производитель отказался от этих своих планов по причине проблем с компоновкой. Как известно, память обычно располагается сверху так называемой «системы-на-чипе». Однако для необходимого количества модулей банально не оказалось достаточно места при установке по данной технологии.Напомним, что тайваньская ASUS представила смартфон ASUS ROG phone на Computex 2018. Терминал получил чип Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном до 2,93 ГГц, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ либо 512 ГБ встроенной.