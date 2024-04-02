Asus ROG Phone 8 Pro – офіційно в Україні

2 апреля 2024, 11:45

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) оголошує про початок продажу в Україні новітнього ігрового смартфона ROG Phone 8 Pro.



ROG Phone 8 зазнав найбільш суттєвих змін за всю історію існування лінійки. У новій своїй версії він перетворився на футуристичний пристрій преміумкласу з тонким і легким корпусом, тонкою екранною рамкою і дизайном, що сподобається не лише геймерам. Створений як потужний універсальний пристрій для геймерів, стримерів, авторів контенту й інших користувачів, він вирізняється зручними для ігор функціями, максимальною продуктивністю з підтримкою технологій штучного інтелекту (ШІ), стильним дизайном і повсякденною практичністю. Цей смартфон виходить за рамки буденності, пропонуючи найсучасніші технології, інноваційний дизайн і виняткові можливості для користувачів.





ROG Phone 8 отримав абсолютно новий дизайн, зберігши бездоганні ігрові якості й розширивши свою привабливість для тих, хто шукає неординарний телефон на всі випадки життя. Новий стильний корпус став на 15% тоншим ніж у попереднього покоління смартфона без шкоди для продуктивності, а його оригінальний дизайн і конструктивні рішення, що сприяють довговічності, роблять цей пристрій еталоном витонченості й потужності.



Серцем ROG Phone 8 Pro є потужна мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 3, яка доповнена оперативною пам'яттю LPDDR5X з пропускною здатністю 8533 Мбіт/с і накопичувачем UFS 4.0, що забезпечує неперевершену швидкодію. Snapdragon 8 Gen 3 демонструє на 25% вищу продуктивність графічного ядра й на 25% кращу енергоефективність порівняно з платформою попереднього покоління.



Ця мобільна платформа також містить повний набір функцій Snapdragon Elite Gaming, які забезпечують ROG Phone 8 продуктивність рівня настільних комп’ютерів й чудову графіку. Snapdragon 8 Gen 3 – це перша мобільна платформа, яка підтримує оптимізований рушій Unreal Engine 5 Lumen, що працює на мобільних пристроях. Завдяки апаратному прискоренню трасування променів, Snapdragon Elite Gaming надає гравцям можливість насолоджуватися розширеними можливостями освітлення на мобільних пристроях: світло від декількох джерел, тіні й віддзеркалення взаємодіють з об'єктами у складних середовищах, забезпечуючи приголомшливий фотореалізм в іграх.



Новітній теплопровідник Rapid-Cooling Conductor, який є частиною вдосконаленої системи охолодження GameCool 8, відводить тепло безпосередньо від центру пристрою до задньої кришки, що дає змогу користувачам грати в ігри протягом довгих годин без перегріву компонентів смартфона. Крім того, повністю оновлений кулер AeroActive Cooler X став на 29% меншим, пропонуючи в 1,2 раза вищу ефективність охолодження й знижуючи температуру задньої кришки на цілих 36°C.



Окрім першокласного дизайну й неперевершеної продуктивності, ROG Phone 8 Pro є першим у світі ігровим смартфоном із захистом від пилу та води класу IP68, щоб користувачі могли насолоджуватися безтурботною роботою, де б вони не були.



У дисплеї ROG Phone 8 Pro використовується гнучка панель Samsung AMOLED E6 із діагоналлю 6,78 дюйма, що підтримує адаптивну частоту оновлення (технологія LTPO) з метою зменшення енергоспоживання. Система може автоматично регулювати частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц залежно від поточного завдання. Користувачі також можуть вибирати частоту оновлення до 165 Гц для плавності гри, а частота опитування сенсорного інтерфейсу сягає вражаючих 720 Гц для миттєвого відгуку на дотик. Пікова яскравість дисплея становить 2500 кд/м², тому грати й дивитися фільми можна з комфортом навіть за яскравого сонячного світла. Для неперевершеної точності відтворення кольорів параметри дисплея були оптимізовані у співпраці з компанією Pixelworks, провідним постачальником рішень для обробки візуального контенту. Цей дисплей просто не має собі рівних.



Геймери й творчі люди тепер можуть досліджувати безмежні можливості фотозйомки завдяки вдосконаленій системі з трьома камерами в смартфоні ROG Phone 8 Pro. При цьому технологія OZO Audio дає їм змогу записувати просторовий звук із високою якістю, а також користуватися фільтрацією шуму від вітру під час зйомки на відкритому повітрі.





Створена на основі новітнього сенсора Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп, основна камера з 24-міліметровим ширококутним об’єктивом відмінно підходить для вуличної фотозйомки, а режим дворазового збільшення перетворює її на еквівалент камери з 50-міліметровим об’єктивом – для зйомки портретів, кулінарних шедеврів тощо. Щоб підвищити чіткість фото- й відеозйомки під час руху, використовується 6-осьовий стабілізатор Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0. Стабілізація працює як у стандартному, так і в портретному режимах – ця функція значно покращить якість зйомки в умовах слабкого освітлення. Апаратна оптична стабілізація й оновлений алгоритм електронної стабілізації (із застосуванням гіроскопа для визначення руху) забезпечують стабілізацію під час відеозапису за рахунок динамічної зміни кута огляду.



Уперше в лінійці смартфонів ROG Phone представлено телефотокамеру з 3-кратним масштабуванням, призначену спеціально для зйомки віддалених об’єктів. Ця камера, оснащена вбудованою системою оптичної стабілізації, забезпечує чіткі кадри навіть в умовах низької освітленості, пропонуючи режим нічної зйомки. Технологія ASUS HyperClarity дає змогу зберегти високу деталізацію з масштабуванням до 30х за рахунок використання файлів у форматі RAW. Під час відеозйомки телефотокамера застосовує технологію адаптивної електронної стабілізації для отримання якісних зображень із 10-кратним масштабуванням.



У надширококутній камері з роздільною здатністю 13 мегапікселів використовуються лінзи, що виробляються за технологією «вільної форми» (Free Form), і новітні алгоритми для компенсації спотворень, завдяки чому ви отримуєте чудові знімки, що виглядають природно. ROG Phone 8 Pro забезпечує виняткову якість і чіткість кожного знімка й запису.



Нарешті, фронтальна селфі-камера з роздільною здатністю 32 Мп має ультраширокий кут огляду (збільшено з 73° до 90°), тому ідеально підходить для групових селфі. Об’єктив має RGBW-сенсор, який забезпечує чисті зображення з меншим рівнем шуму навіть в умовах низької освітленості.



Чотири функції на основі технологій штучного інтелекту, реалізовані в смартфоні ROG Phone 8 Pro, виводять його ігрові можливості на якісно новий рівень. Геймери можуть легко перевести гру у фоновий режим за допомогою спеціального режиму (Background Mode) або зафіксувати ключові моменти за допомогою функції X Capture. Інтуїтивно зрозуміла функція AI Grabber для захоплення тексту, а також функція X Sense для автоматизації певних дій у грі додатково розширюють можливості геймерів, надаючи їм підказки й допомогу, коли це необхідно. AI Grabber тепер може захоплювати текст безпосередньо з ігор за допомогою технології машинного навчання, а X Capture і X Sense 2.0 підтримують більше нових популярних ігор завдяки розпізнаванню образів на основі ШІ.



До інших функцій, що використовують ШІ, належить семантичний пошук природною мовою в Галереї, на панелі Launcher і в налаштуваннях. Функція AI Wallpaper[i] допоможе створювати дивовижні шпалери за допомогою технології Stable Diffusion, а технологія усунення шумів з ШІ підтримує двостороннє шумозаглушення для отримання кришталево чистого звуку під час голосових дзвінків, відеоконференцій і спілкування в грі[ii].



Задню панель ROG Phone 8 Pro прикрашає унікальний мінісвітлодіодний дисплей Anime Vision, який дає змогу своєму власнику креативно виразити свою індивідуальність. AniMe Vision складається з 341 крихітних світлодіодів, за допомогою яких можна відображати стандартну або власну анімацію. Користувачі також можуть розблокувати «секретні» анімаційні ефекти, доторкнувшись своїм телефоном до іншого ROG Phone 8 Pro.





Смартфон ROG Phone 8 Pro з 16 ГБ оперативної пам’яті й накопичувачем на 512 ГБ вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 59 999 грн. Також доступний кулер AeroActive Cooler X, його рекомендована ціна складає 3400 грн. ROG Phone 8 Pro можна придбати в онлайн-магазині ASUS Україна, а також у офіційних партнерів компанії ASUS в Україні. Для покупців ROG Phone 8 Pro пропонується гарантія від виробника терміном 1 рік. Аби перевірити, чи саме ваш телефон виготовлений для України, з відповідністю до місцевих стандартів зв’язку і має необхідну локалізацію та гарантійну підтримку, скористайтеся сервісом перевірки за адресою.