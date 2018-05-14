Игровая линейка ASUS Republic of Gamers получит свой смартфон

14 мая 2018, 9:45

Судя по всему, тайваньская ASUS намерена представить игровой cмартфон в своей линейке игровых устройств ROG (Republic of Gamers).

Об этом пишет авторитетный профильный ресурс GeekSnipper, ссылаясь на собственные источники.Анонс этого терминала, скорее всего, состоится в рамках выставки Computex 2018, которая пройдет в период с 5 по 9 июня в Тайбэе.Касательно спецификаций, на данный момент о них известно мало. Терминал получит экран с опциями частоты 60 и 120 Гц. В основе окажется чип Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти.