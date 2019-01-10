Ноутбуки Republic of Gamers с видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 20

10 января 2019, 10:15

Компания ASUS и бренд Republic of Gamers (ROG) в рамках выставки CES 2019 представили обновленную линейку ноутбуков, включающую модели ROG G703, ROG Zephyrus S GX531, ROG Zephyrus S GX701, ROG Strix SCAR II и ROG Strix Hero II.

Данная линейка охватывает игровые мобильные устройства в разнообразных форм-факторах: от ультрапортативного Zephyrus S до полноформатного G703.



Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 20 для настольных игровых систем были представлены в прошлом году. Теперь графическими чипами GeForce RTX 20 на базе микроархитектуры Turing, обеспечивающими новый уровень производительности и качества графики, будут оснащены мобильные решения для геймеров. В представленной игровой линейке Republic of Gamers собраны ноутбуки, которые подходят для разных сценариев использования.

Помимо обновленной графической системы, новинки серии ROG обладают множеством других преимуществ. Они оснащены дисплеями с ультратонкой рамкой и высокой частотой обновления, которые позволяют полностью погрузиться в изображение игры на экране. Высокоэффективная система охлаждения обеспечивает максимальную производительность при минимуме шума. При этом геймер может выбрать профиль работы системы охлаждения, который лучше всего соответствует текущим требованиям. Добавьте сюда самые современные компоненты, эксклюзивные функции ROG и получите отличный игровой компьютер, не похожий на остальные.

Каждый геймер имеет свои предпочтения, именно поэтому ROG предлагает ноутбуки на любой вкус. В качестве замены настольной игровой машины, когда производительность ценится выше портативности, лучшим выбором будет геймерский ноутбук ROG G703. Ультратонкий ROG Zephyrus S GX531 создан для тех, кому кроме игровых возможностей, важны портативность и стиль. Обладающие современными конфигурациями и компактным корпусом, ROG Strix SCAR II и Hero II отлично подходят для любителей «соревновательных» игр.



Если ROG Mothership, впервые показанный на CES 2019, можно назвать взглядом в будущее игровых технологий, то обновленный ROG G703 – это настоящее игровых технологий, доведенное до совершенства. В максимальной комплектации ноутбук оснащается процессором Intel Core i9-8950HK, разогнанным в заводских условиях до частоты 4,8 ГГц. Эффективное охлаждение этого «монстра» в 17,3-дюймовом корпусе обеспечивают мощные вентиляторы и радиаторы с увеличенной площадью теплообмена.

Ноутбук ROG G703 обладает высококачественным IPS-дисплеем с низким временем отклика (3 мс), повышенной частотой обновления (144 Гц) и технологией адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC™. Он гарантирует великолепное изображение в динамичных играх без каких-либо визуальных артефактов. Подсистема хранения данных HyperDrive Extreme в ROG G703 организована на базе трех твердотельных накопителей NVMe PCIe, объединенных в массив RAID0. Благодаря этому скорость чтения данных достигает 8700 МБ/с!



Поместить высокопроизводительные компоненты в ультракомпактный игровой ноутбук чрезвычайно сложно, особенно когда стоит задача сделать корпус рекордно тонким. Однако разработчикам Zephyrus S GX531 удалось успешно решить эту задачу, что свидетельствует об их высоком инженерном мастерстве. Ноутбук обладает корпусом с толщиной немногим более 15 мм. Благодаря использованию 15,6-дюймового дисплея с ультратонкими рамками габариты устройства удалось сделать минимальными, поэтому ноутбук легко взять с собой в любую поездку.

Но несмотря на всю свою компактность, ROG Zephyrus S GX531 обладает солидной вычислительной мощностью, достаточной для запуска современных игр класса AAA. Пользователи по достоинству оценят скорость процессора Intel Core i7-8750H, качество игрового дисплея с частотой обновления 144 Гц и бонусы серии ROG.

Практически та же самая начинка с рядом дополнительных возможностей доступна в новом 17-дюймовом ноутбуке ROG Zephyrus S GX701. Это самый компактный игровой ноутбук в своем классе с толщиной корпуса всего 18,7 мм. Zephyrus S GX701 может комплектоваться изящной внешней камерой ROG Zephyrus External Camera (GC21) с интерфейсом USB, которая поддерживает запись видео 1080p с частотой 60 кадров в секунду.



Модели ROG Strix занимают промежуточное место между ноутбуками категории «замена настольного ПК» и ультратонкими игровыми ноутбуками премиум-класса. Они сочетают в себе высокую производительность, отменную портативность и выразительный дизайн, который выделяет их из массы других ноутбуков. Все новинки обладают ультратонкой экранной рамкой, благодаря чему создается эффект еще большего погружения в виртуальный мир.

Для максимального комфорта клавиатура ноутбуков ROG Strix выполнена по стандартам обычных клавиатур для стационарных компьютеров. Она дополнена выделенными клавишами для регулировки громкости, отключения микрофона и доступа к приложению Armoury Crate. Встроенная система светодиодной подсветки кроме клавиатуры охватывает логотип ROG на крышке ноутбука, а также полоску на передней грани ноутбука. Эта световая полоска, состоящая из двух отдельных зон и проецирующая эффекты Aura Sync за пределы корпуса ноутбука, имеет множество вариантов настройки.

В максимальной комплектации ROG Strix наделены шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H и оперативной памятью объемом 32 ГБ. Они оснащаются комбинацией из высокоскоростного твердотельного накопителя и терабайтного жесткого диска. Вместо последнего может использоваться гибридный жесткий диск (SSHD).



Ноутбуки ROG Strix SCAR II предлагают всем любителям шутеров от первого лица совершенное сочетание стиля и мощи. Их дисплей с высокой частотой обновления (144 Гц) и низким временем отклика (3 мс) выдает высококачественную картинку. SCAR II обладают характерным дизайном: поверхность корпуса вокруг клавиатуры украшена камуфляжным узором, а группа клавиш WASD специально подсвечена.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 позволяет моделям SCAR II GL504GV (15,6 дюйма) и GL704GV (17,3 дюйма) демонстрировать трехзначные показатели частоты кадров в популярных шутерах. А для самых безкомпромиссных геймеров предлагаются модели SCAR II GL504GW и GL704GW, оснащенные видеокартой GeForce RTX 2070, которые с легкостью справляются с играми класса AAA и ресурсоемкими приложениями виртуальной реальности.



Ноутбук ROG Strix Hero II идеально подходит для игр жанра MOBA. Поверхность корпуса вокруг клавиатуры украшена футуристическим рисунком в виде текста, напоминающим несколько игровых хитов, а прозрачные клавиши QWER подсвечиваются более ярким светом, чем остальные. Новые ROG Strix Hero II будут оснащаться исключительно видеокартой GeForce RTX 2060, производительности которой более чем достаточно для гарантировано высокой частоты кадров в играх MOBA и других жанров. Как и SCAR II, данные модели поддерживают технологию NVIDIA Optimus, позволяющую переключаться между встроенным графическим ядром и дискретной видеокартой в зависимости от текущих потребностей.



Ноутбуки Republic of Gamers с графическими процессорами NVIDIA серии GeForce RTX 20 поступят в продажу уже в первом квартале 2019 года.