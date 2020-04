ROG Zephyrus Duo 15 – геймерский ноутбук с двумя экранами

3 апреля 2020, 13:15

Компания ASUS и бренд Republic of Gamers (ROG) представляют мощный геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, созданный на базе новой процессорной платформы Intel, в ультратонком корпусе которого установлено два высококачественных дисплея, расширяющих возможности пользователей во множестве задач.

В Zephyrus Duo 15 используется инновационная система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) Plus, которая при раскрытии крышки ноутбука открывает в верхней части устройства большой воздухозаборник для повышения эффективности охлаждения. Эта система также наклоняет в направлении пользователя вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus, устанавливая его под максимально удобным для работы углом. Благодаря этой уникальной конструкции в тонком корпусе Zephyrus Duo 15 удалось поместить невероятно мощную конфигурацию, сочетающаяся в себе флагманский процессор Intel нового поколения Intel Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.



Добавить второй дисплей в ультратонкий игровой ноутбук, где важен каждый миллиметр толщины – непростая задача. Такой экран должен быть и достаточно большим, чтобы быть действительно полезным, и в то же время располагаться в пределах легкой досягаемости пользователя.

При открытии крышки ноутбука вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus наклоняется под углом 13° к пользователю для удобства просмотра изображения и взаимодействия с экраном. Плавное перемещение панели регулируется уникальным шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить соприкосновение экранов при открытии крышки, шарнир имеет специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.

14,1-дюймовая панель в Zephyrus Duo 15 является самым большим вторым дисплеем, который когда-либо использовался в серийном игровом ноутбуке. Эта IPS-панель обладает широкими углами обзора и разрешением 3840 x 1100, а также может похвастать высокой пиксельной плотностью, благодаря чему обеспечивается воспроизведение мельчайших деталей.

Дополнительное экранное пространство предоставляет преимущества в различных сценариях использования ноутбука. ROG ScreenPad Plus можно использовать для превращения основного дисплея в еще более комфортную среду для игр, игровых трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента. Сенсорный экран поддерживает активный стилус ASUS Pen.

ROG сотрудничает с разработчиками игр, такими как Techland, над оптимизацией игр под возможности ROG ScreenPad Plus. В частности, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления для удобного переключения между предметами инвентаря и квестами. В сотрудничестве с Overwolf разработаны дополнительные приложения для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS:GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое.

Создатели мультимедийного контента, использующие в своей работе видеоредактор Avid, смогут использовать ScreenPad Plus для отображения панелей.

Современные процессоры раскрывают весь свой потенциал только при соблюдении определенных температурных условий, которых особенно сложно достичь в системах с тонким корпусом. Предложенная несколько лет назад в первом ноутбуке серии ROG Zephyrus активная аэродинамическая система охлаждения (AAS), которая открывает большой воздухозаборник при подъеме крышки ноутбука, произвела настоящую революцию в подходах к охлаждению сверхтонких ноутбуков. Различные реализации этой конструкции позволяют усиливать воздушный поток за счет раскрытия вентиляционного отверстия шириной от 7 до 10 мм в нижней части ноутбука вдоль всего его корпуса.

Но в Zephyrus Duo используется иная концепция. Система AAS Plus наклоняет сенсорный дисплей под углом к пользователю, открывая воздухозаборник шириной в 28,5 мм в верхней части корпуса, поэтому вентиляторы втягивают внутрь корпуса более прохладный воздух по сравнению с оригинальной AAS. Этот массивный воздухозаборник позволяет усилить поток воздуха на 30% по сравнению с предыдущими реализациями AAS, улучшая эффективность охлаждения и снижая нагрузку на компоненты системы охлаждения. Снижение потребности в рассеивании тепла означает и уменьшение уровня шума: теперь он составляет не выше 46 дБ(A) в режиме Turbo и 43 дБ(A) в режиме Performance.



Zephyrus Duo 15 может быть оборудован одним из двух вариантов основного дисплея: на базе быстрой игровой панели с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс или на базе панели ультравысокого разрешения (4K UHD).

Дисплей с частотой обновления 300 Гц в состоянии дать энтузиастам киберспорта дополнительное преимущество над соперниками. Эта частота обновления превосходит рекомендованный для серьезных турниров стандарт, способствуя невероятно плавному отображению игровых сцен. Время отклика в 3 мс обеспечивает четкое изображение без размытия для точного отслеживания движущихся целей.

Для пользователей, работающих с графикой, предлагается дисплей с разрешением 4K UHD и цветовым охватом 100% Adobe RGB, воспроизводящий высококачественное изображение с максимальной детализацией.

Оба дисплея откалиброваны в фабричных условиях, а точность их цветопередачи подтверждает сертификат PANTONE® Validated. Они также поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC.



Скорость и плавность отображения игровой графики гарантирует новейшая видеокарта NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™. Благодаря усовершенствованному охлаждению и технологии ROG Boost графический процессор может достигать пикового значения тактовой частоты в 1330 МГц в режиме Turbo.

Революционная микроархитектура Turing графических процессоров GeForce RTX сочетает традиционные CUDA-ядра для программируемых шейдеров с RT-ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для искусственного интеллекта. Все это позволяет добиться в компьютерной игре более реалистичного освещения, затенения и отражений. Вся эта вычислительная мощность может также использоваться для ускорения выполнения других задач, от создания контента до 3D-моделирования и машинного обучения.



8-ядерный процессор Intel Core i9 10-го поколения работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц и благодаря технологии Hyper-Threading может задействовать до 16 параллельных потоков. Zephyrus Duo 15 готов к работе в многозадачном режиме, предлагая до 48 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR4-3200.

Два твердотельных NVM-накопителя с интерфейсом PCIe® 3.0 x4 поддерживают конфигурацию RAID 0, которая обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным. Хранилище общей емкостью до 2 ТБ предоставляет геймерам и создателям контента возможность взять с собой библиотеку игр и профессиональное портфолио, куда бы они ни направлялись.

Порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 предлагает универсальные возможности для подключения к ноутбуку широкого спектра современной периферии. Геймеры и разработчики контента могут использовать этот интерфейс для подключения высокоскоростного хранилища данных, внешней видеокарты, нескольких мониторов с последовательным подключением или мультифункциональной док-станции с помощью одного кабеля. Обладая максимальной теоретической пропускной способностью до 40 Гбит/с, что в 4 раза выше, чем у USB 3.1 Gen 2, интерфейс Thunderbolt 3 справится с подключением нескольких требовательных к скорости интерфейса устройств и внешних дисплеев с разрешением до 8K.



Для повышения эффективности теплоотвода, вместо стандартной термопасты на процессор Zephyrus Duo 15 наносится жидкий металл Thermal Grizzly. Нанесение такого материала – тонкая работа, обычно выполняемая вручную. Но это не подходит для массового производства, поэтому для автоматизации этого «ювелирного» процесса было заказано нестандартное оборудование, а также разработано специальное решение для предотвращения утечки жидкости с течением времени. После оттачивания этого подхода в ходе производства игрового трансформера ROG Mothership, теперь он внедряется во всей линейке ноутбуков с процессорами Intel Core 10-го поколения H-серии.

В модуле охлаждения используется пять тепловых трубок, которые отводят теплоту от процессора, графического процессора и схемы питания. Каждый из четырех радиаторов имеет высокую плотность ребер для увеличения площади теплообмена. Два вентилятора n-Blade обеспечивают циркуляцию воздуха с помощью сверхлегких лопастей, изготовленных из специального жидкокристаллического полимера, достаточно прочного, чтобы выдерживать высокие скорости вращения. Требования к охлаждению зависят от задачи, поэтому Zephyrus Duo 15 имеет несколько режимов (Silent, Performance, Turbo), оптимизированных для разных потребностей. Пользователи могут переключаться между режимами работы с помощью удобного сочетания клавиш или автоматически благодаря предварительно настроенным профилям, доступных через утилиту ROG Armoury Crate.



Несмотря на мощную начинку, Zephyrus Duo 15 отличается очень тонким и легким корпусом, толщина которого составляет всего 20,9 мм, а масса – 2,4 кг. Прочный магниево-алюминиевый корпус устройства отличается четкими линиями и анодированной отделкой, которая придает ему профессиональный вид.

Zephyrus Duo оборудован аккумулятором повышенной емкости 90 Вт•ч, что позволяет дольше работать за ноутбуком в автономном режиме. Благодаря поддержке технологии USB Power Delivery ноутбук способен заряжаться с помощью компактного адаптера питания с интерфейсом USB-C мощностью 65 Вт. Если батарея разряжена и поблизости нет свободной розетки, пользователи могут подзарядить ноутбук от совместимого мобильного аккумулятора с интерфейсом USB.



Множество интерфейсов позволяют работать на этом игровом ноутбуке как на полноценной рабочей станции. Порт USB 3.2 Gen 2 с Thunderbolt 3 поддерживает режимы Power Delivery и DisplayPort 1.4 и может использоваться для подключения монитора с технологией G-SYNC. Выход HDMI 2.0b способен передавать сигнал с разрешением 4K UHD и частотой обновления 60 Гц на совместимые мониторы и телевизоры. Три USB-порта Type-A предназначены для подключения дополнительных периферийных устройств, включая мышь, геймпад и шлемы виртуальной реальности.

Для повседневной работы и цифровых развлечений необходимо иметь подключение к высокоскоростной беспроводной сети, поэтому Zephyrus Duo 15 оснащен современным модулем Wi-Fi 6 (802.11ax). В сочетании с совместимым маршрутизатором Wi-Fi 6 пиковая пропускная способность интерфейса достигает 2,4 Гбит/с, при этом данный стандарт оптимизирован для использования в среде с большим количеством клиентов. Порт Gigabit Ethernet на задней панели обеспечивает минимальные задержки для серьезных многопользовательских баталий.

Наличие двух аудиоразъемов (для гарнитуры и микрофона) упрощает подключение внешнего микрофона для таких задач, как игровые трансляции, а ЦАП ESS Sabre придется по вкусу геймерам с высококачественными наушниками. Этот ЦАП класса Hi-Fi характеризуется низким уровнем шумов и искажений, обеспечивая чистый звук в широком динамическом диапазоне и виртуальное 7.1-канальное объемное звучание для погружения в игру или виртуальные миры.