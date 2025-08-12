ГУР атаковало крупнейшего поставщика интернет-услуг для российских силовиков

12 августа 2025, 11:45

Под прицелом киберспециалистов ГУР МО оказалась IТ-инфраструктура группы российских компаний "Филанко", которая предоставляет интернет-услуги для более 20 тысяч клиентов, в том числе силовых структур РФ.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в ГУР.В результате атаки было выведено из строя 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 микрокомпьютера Raspberry для удаленного мониторинга данных из дата-центра и прочее.Кроме того, киберспециалисты обнулили кошельки в личном кабинете компании на $1,3 млн.