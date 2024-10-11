Хакеры ГУР атаковали ВУЗы, где готовят военных

11 октября 2024, 15:15

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по сетевой инфраструктуре северо-кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для армии, сообщает hromadske со ссылкой на источники.

Этот университет обеспечивает деятельность ряда учебных заведений в нескольких регионах рф, в том числе семи институтов, рассказали источники издания. В результате операции поражена внутренняя информационная инфраструктура вуза, уничтожены сайты, базы данных, файловые хранилища и т.п. общим объемом более 150 ТБ.



Хакеры атаковали 11 сайтов, более 7 тыс. служебных компьютеров, 135 серверов и файловых хранилищ. Также для прикрытия мер основного направления поражения они осуществили серию кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ российских организаций. После этого на пораженных веб-ресурсах хакеры опубликовали агитационную открытку в поддержку наступательных операций ВСУ.



"Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей доподготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве", — сказал собеседник издания.