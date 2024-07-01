Хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку против российских провайдеров

1 июля 2024, 18:08

В конце мая хакеры ГУР МО совершили масштабную DDos-атаку против российских провайдеров. Последние жалуются на то, что атака была "самой мощной в истории".

В частности, в результате работы киберспециалистов, без связи остались по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, прежде всего в Крыму. Одним из наиболее пострадавших провайдеров был "Миранда-медиа". Его абоненты не имели доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.