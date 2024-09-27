27 сентября 2024, 15:15

Хакеры ГУР атаковали 800 российских серверов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в разведке.



Сообщается, что на протяжении четырех дней киберспециалисты ГУР уничтожали информацию, которая хранилась на серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают агрессию РФ против Украины.

