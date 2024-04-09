Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК

9 апреля 2024, 8:45

Издание со ссылкой на источники пишет, что дата-центр уничтожили украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами СБУ.

В облачном сервисе OwenCloud свои данные держали более 10 тыс. юрлиц — предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты. Среди них: уральский завод гражданской авиации, нпп "рубин" (входит в состав холдинга "росэлектроника"), уральский завод спецтехники, "газпром", "трансгаз", "лукойл", "роснефть", "норильский никель", "ростелеком", "телеком", "мегафон".



Как сообщили источники изданию, это была совместная операция украинской хакерской группы Blackjack с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более чем 300 ТБ данных. Это — 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.



Уничтожение российского облачного сервиса "стало возмездием" за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.