СБУ нейтрализовала более 16 тыс. российских кибератак и киберинцидентов

2 июля 2026, 10:45

Как рассказл руководитель департамента кибербезопасности СБУ бригадный генерал Владимир Карастелев, с 24 февраля 2022 года россия значительно увеличила количество кибератак на Украину.

"Если мы говорим о крупнейших из них, о тех, которыми занимается именно СБУ, то за это время нам удалось нейтрализовать более 16 тыс. кибератак и критических киберинцидентов", — рассказа Карастелев.Российские хакеры атакуют государственные органы, финансовые учреждения, оборонные структуры и СМИ. Карастелев напомнил, что в 2026 году российские хакеры совершили масштабную трехчасовую DDoS-атаку на один из общенациональных телеканалов, в 2025-м — на одну из ведущих украинских телегрупп.Для усиления защиты медиа СБУ совместно Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания реализует проект по повышению киберстойкости местных и региональных СМИ.