Іран передав Росії пошкоджені безпілотники

1 сентября 2022, 9:15

Літальні апарати попсувалися під час транспортування, - генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Він має гарний вигляд, але чи літатиме він у тій системі, в якій йде війна, у тих противолокаційних перешкодах, наскільки в нього точна апаратура наведення, все це викликає дуже багато питань. Тим більше є інформація від наших партнерів, що частина безпілотників, які прибули до Росії, вони або в неробочому стані, або були пошкоджені при транспортуванні. І тому сподіватися росіянам, що це прямо змінить хід війни, ну я б не став".