У РФ випробували ручну систему запуску дронів-"вбивць" БПЛА

18 июля 2025, 11:45

Компанія «Nova Labs» презентувала експериментальний комплекс із ручним запуском дрона-перехоплювача, здатного збивати літальні апарати з розмахом крил понад 2 метри, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год на висоті до 2 км.

Установка та сам перехоплювач виготовлені з використанням 3D-друку — натяк на дешеву та масштабовану інженерію.



Принцип дії — тепловізор + модуль ШІ, який після запуску самостійно супроводжує та вираховує траєкторію повітряної цілі. Удар спрямовується переважно по крилах літального апарата. Відомо про польові випробування проти FPV-дронів типу «Баба-Яга» — з позитивними результатами.



Ключовою відмінністю цієї системи є фізичне ураження цілі без боєприпасу — концепція тарану в новій цифровій оболонці. Це робить перехоплювач придатним для тилових зон, де використання уламкових чи РЕБ-систем небажане або неможливе.

Важливо: поява подібних платформ стала масовим явищем із середини 2024 року, і зараз російська сторона намагається перетворити цю концепцію на серійне рішення в системі ППО короткого радіусу. Саме тому ручна пускова установка, легкість транспортування та автономна цілевказівка — критичні переваги для мобільних груп.