Німецький уряд передав 16 броньованих мостоукладачів Biber ЗСУ

Мостоукладач BIBER створений на базі німецького танку Leopard-1.
Він має вагу 45,3 тонни, здатний перевозити екіпаж у 2 особи (командир і водій) та розвиває максимальну швидкість до 62 км/год. Потужність двигуна – 830 кінських сил.
Танковий мостоукладач може допомагати військам перетинати складні ділянки місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів. Міст має 22 метри в довжину, 4 метри в ширину і може бути розгорнутий під броньованим захистом протягом 2-3 хвилин. Сам міст важить близько 9,94 тонни і схвалений для військового класу навантаження приблизно до 55 тонн.