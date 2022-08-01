Німецький уряд передав 16 броньованих мостоукладачів Biber ЗСУ

1 августа 2022, 9:45

Мостоукладач BIBER створений на базі німецького танку Leopard-1.

Він має вагу 45,3 тонни, здатний перевозити екіпаж у 2 особи (командир і водій) та розвиває максимальну швидкість до 62 км/год. Потужність двигуна – 830 кінських сил.Танковий мостоукладач може допомагати військам перетинати складні ділянки місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів. Міст має 22 метри в довжину, 4 метри в ширину і може бути розгорнутий під броньованим захистом протягом 2-3 хвилин. Сам міст важить близько 9,94 тонни і схвалений для військового класу навантаження приблизно до 55 тонн.