Німеччина передасть Україні 6000 дронів-камікадзе HX-2 зі ШІ

13 февраля 2025, 13:15

HX-2 — це дрон-камікадзе, здатний самостійно знаходити ціль навіть у складних погодних умовах. Він має дальність польоту до 100 км, максимальну швидкість 220 км/год і стійкий до російських засобів РЕБ.