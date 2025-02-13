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13 февраля 2025, 13:15

Німеччина передасть Україні 6000 дронів-камікадзе HX-2 зі ШІ

HX-2 — це дрон-камікадзе, здатний самостійно знаходити ціль навіть у складних погодних умовах. Він має дальність польоту до 100 км, максимальну швидкість 220 км/год і стійкий до російських засобів РЕБ.


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