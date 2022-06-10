Обновленные ноутбуки MSI на процессорах Intel HX-серии 12-го поколения

10 июня 2022, 14:15

Компания MSI представила обновленные премиум ноутбуки серии Gaming и Content Creation c процессорами Intel Core HX-серии 12-го поколения.



MSI всегда стремится предложить геймерам ноутбуки с максимальной производительностью, высокой прочностью и стильным дизайном. Третий запуск обновленных продуктов в 2022 году охватывает модели премиум класса, которые делают невозможное возможным. Фокусируясь на трех ключевых параметрах: производительность, инновационные технологии и дизайн – специалисты MSI постарались объединить эти качества во всех новых устройствах. В рамках онлайн презентации Дерек Чэнь, директор по продажам и маркетингу ноутбуков MSI, заявил: «Мы предлагаем нашим пользователям премиальные продукты. MSI – на шаг впереди всех!»

Благодаря эксклюзивным системам охлаждения, эти устройства раскрывают весь потенциал мощных компонентов: процессоров Intel HX-серии 12-го поколения и видеокарт до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков.



В рамках презентации MSI объявили о возвращении самой ожидаемой серии ноутбуков – Titan GT. «Titan GT – символ премиального класса в гейминге. Производительность, превосходящая любые рамки», – заявил Сэм, старший инженер по ноутбукам в компании MSI. Приятной новостью для MSI стало присуждение ноутбуку Titan GT золотой награды «Лучший выбор» выставки Computex-2022 за высочайшую производительность.



Вдохновленный суперкарами, дизайн Titan GT77 также был удостоен награды конкурса Red Dot 2022. В конструкции корпуса можно отметить обновленную вентиляционную решетку, улучшающую эффективность охлаждения, и завораживающую иллюминационную панель Mystic Light.



Titan GT77 – лидер, когда речь идет производительности. Благодаря новейшему 16-ти ядерному процессору Intel Core i9 HX-серии 12-го поколения, ноутбук сравним по мощности с полноразмерными десктопами.



Также в его конфигурацию входит новейшая видеокарта – NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti, причем оба чипа – и центральный, и графический способны работать в полную силу без ограничений. Эксклюзивная технология OverBoost позволяет поднять их общий термопакет до беспрецедентного уровня в 250 Вт.



Для стабильной работы в Titan GT77 реализована новая система охлаждения Cooler Boost Titan, включающая 4 вентилятора, 7 тепловых трубок и термопрокладку с фазовым переходом, позволяя раскрыть весь потенциал новейшего 16-ядерного процессора Intel HX-серии. Термопакет в режиме Turbo достигает 150 Вт, увеличивая производительность в два раза по сравнению с процессорами предыдущего поколения.

В Titan GT77 возможности расширения конфигурации также соответствуют десктопным: ноутбук оснащен 4 слотами для установки до 128ГБ оперативной памяти и 4 разъемами M.2 для твердотельных накопителей общим объемом до 32ТБ.

Еще одна особенность ноутбука Titan GT77 – механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями Cherry MX Ultra Low Switch, обеспечивающая точное срабатывание с четким тактильным откликом. Она снабжена полноцветной поклавишной подсветкой, которую можно легко персонализировать через приложение SteelSeries GG. В задней части ноутбука располагается дополнительная иллюминационная панель, работа которой также контролируется через SteelSeries GG. И все это – в корпусе толщиной всего 23 мм!



Первым впечатлением от ноутбука Titan GT77 поделился блогер Линус Себастьян с канала Linus Tech Tips: «помимо памяти DDR5 имеется сразу четыре слота M.2, в том числе один с режимом PCIe Gen5! Этот ноутбук подойдет всем – от казуальных геймеров до продвинутых пользователей. Всем, кто желает играть в требовательные игры и работать над ресурсоемкими проектами с максимальным комфортом».



Серия Raider GE всегда находилась среди лидеров по игровой производительности, и теперь Raider GE с процессорами Intel® HX-серии – это сочетание великолепной производительности и обновленного дизайна. В этот раз в ноутбук были добавлены стильные элементы, намекающие на статус ноутбука – титаново-серая отделка и логотип MSI на крышке дисплея, выполненный лазерной гравировкой.



В конфигурацию серии Raider GE входит 16-ти ядерный процессор Intel® HX-серии и видеокарта NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti. Благодаря эксклюзивной технологии OverBoost общий термопакет центрального и графического процессоров может достигать 250 Вт.



Raider GE67HX – первый ноутбук в мире с OLED-дисплеем, обладающий беспрецедентно высокой частотой обновления – 240 Гц с низким временем отклика (всего 0,2 мс), широким цветовым охватом (100% DCI-P3), фантастической контрастностью (1000000:1) и расширенным динамическим диапазоном (сертификация DisplayHDR 600 True Black). Все эти характеристики помогут сделать игровой процесс еще более увлекательным.