28 декабря 2023, 13:45

MSI Titan 18 HX – ноутбук с уникальным MiniLED-дисплеем: 18”, 4K, 120 Гц

Компания MSI оснащенную уникальным на данный момент 18-дюймовым дисплеем – с подсветкой на мини-светодиодах, разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

Дисплей ноутбука Titan 18 использует подсветку AmLED от компании AUO, что гарантирует большой цветовой охват и расширенный динамический диапазон (HDR). Пиковая яркость в 2,5 раза превышает возможности обычных ЖК-дисплеев и достигает 1000 кд/м2, а контрастность – 2.000.000:1. В сочетании с эксклюзивной технологией адаптивного контроля это гарантирует отличное качество показа любого HDR-контента. Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000 и способен отображать 100% оттенков цветового пространства DCI-P3.

Эксклюзивная технология True Color означает фабричную калибровку каждого экземпляра дисплея с целью максимально точной цветопередачи.

Размер    18” 16:10
Разрешение    4K (3840x2400)
Частота обновления    120Гц
Время отклика    3мс (с технологией Overdrive)
Подсветка панели    На базе мини-светодиодов (технология AmLED)
Пиковая яркость    1000 Нит
HDR Capability    VESA DisplayHDR 1000
Contrast Ratio    2,000,000: 1
Color Gamut    100% DCI-P3

Официальная презентация нового ноутбука Titan 18 состоится на выставке CES-2024. На ней могут быть объявлены другие эксклюзивные функции и возможности этого устройства.
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