Стартовали продажи ноутбуков MSI Raider GE77 HX 12U

11 августа 2022, 11:45

Компания MSI запустила в продажу обновленные ноутбуки с процессорами c процессорами Intel Core HX-серии 12-го поколения.



Серия Raider GE всегда находилась среди лидеров по игровой производительности, и теперь Raider GE с процессорами Intel HX-серии – это сочетание великолепной производительности и обновленного дизайна. В этот раз в ноутбук были добавлены стильные элементы, подчеркивающие его статус – титаново-серая отделка и логотип MSI на крышке дисплея, выполненный лазерной гравировкой.

В конфигурацию серии Raider GE входит 16-ти ядерный процессор Intel HX-серии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Благодаря эксклюзивной технологии OverBoost общий термопакет центрального и графического процессоров может достигать 250 Вт.Чтобы справиться с железом такой мощности была разработана система охлаждения нового поколения Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и 7-ю тепловыми трубками и новая термопрокладка с фазовым переходом «Phase-Change Thermal Pad». Термопрокладка Phase-Change Thermal Pad содержит жидкий материал, который может быть в двух формах. Теплопроводность этого материала гораздо выше, чем у обычной термопасты. При комнатной температуре термопрокладка имеет твердую форму, но когда температура повышается значительно, она плавится и полностью заполняет пространство между процессором и термоблоком подобно растаявшему кубику льда. Эта система эффективно переносит больше тепла, чем обычные термопасты, за счет чего производительность пшается.Экран ноутбука Raider GE77 HX обладает беспрецедентно высокой частотой обновления – 240Гц с низким временем отклика (всего 0,2 мс), широким цветовым охватом (100% DCI-P3), фантастической контрастностью (1000000:1) и расширенным динамическим диапазоном (сертификация DisplayHDR 600 True Black). Все эти характеристики помогут сделать игровой процесс еще более увлекательным.