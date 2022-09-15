MSI представляет инновационные устройства на выставке IFA-2022

15 сентября 2022, 14:45

На выставке IFA-2022 компания MSI представляет широкой публике свои новейшие продукты для геймеров, авторов контента и профессионалов.

От игровых ноутбуков, ПК и компонентов до бизнес-мониторов, промышленных компьютеров и автомобильных систем – в ассортименте MSI найдутся высокотехнологичные решения на любой вкус и под любые задачи.



“IFA-2022 – одна из самых важных выставок потребительской электроники в мире. После длительного периода виртуальных презентаций и дистанцирования компания MSI с особой тщательностью подготовилась к тому, чтобы оказать своими инновационными решениями поддержку компаниям и отдельным пользователям по адаптации к новым вариантам работы, повседневных активностей и развлечений”, – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.

Компания MSI обновила линейку ноутбуков Prestige новыми моделями: Prestige 16 и Prestige 16 EVO. Выполненные в серебристом цвете Urban Silver, обе они оснащены процессорами Intel® Core i7 12-го поколения. В конфигурацию Prestige 16 входит дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti. Кроме того, это первый ноутбук в линейке Prestige, обладающий экраном формата 16:10 на базе мини-светодиодов. Благодаря эксклюзивной технологии True Color, дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон по стандарту DisplayHDR 1000, что означает улучшенную контрастность и более точную цветопередачу по сравнению с обычными экранами. Специально для бизнес-пользователей, которым особенно нужна отзывчивая работа и длительная автономность ноутбука, предлагается версия Prestige 16 EVO, обладающая сертификацией Intel® EVO™. Она единственная в линейке Prestige поддерживает систему Tobii Aware.MSI Raider GE67HX – первый ноутбук в мире с OLED-дисплеем, обладающим беспрецедентно высокой частотой обновления – 240 Гц. Этот рассчитанный на геймеров дисплей также может похвастать низким откликом (0,2 мс), большим цветовым охватом (100% DCI-P3) и превосходной контрастностью (1000000:1). В техническое оснащение модели Raider GE67HX входит 16-ядерный процессор Intel HX-серии с термопакетом до 150 Вт (в режиме Turbo). Благодаря эксклюзивной технологии OverBoost общий термопакет центрального и графического процессоров может достигать 220 Вт.Экстремальная производительность, инновационные технологии и роскошный дизайн – ноутбук Titan GT77 представляет собой вершину игровых технологий. В его мощную конфигурацию могут входить процессор Intel® Core™ i9-12900HX 12-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, а в его стильном облике яркой деталью выступает иллюминация Mystic Light. Еще одним достоинством модели является механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями Cherry MX Ultra Low. Флагманский ноутбук Titan GT77 – возрождение легенды!SUPRIM – новая серия видеокарт высокого класса. Они отличаются усиленной системой питания, эффективным охлаждением (благодаря кулеру Tri Frozr 2S) и современным дизайном, отражающим высокотехнологичный стиль жизни. Этот шедевр продолжает славную традицию MSI по созданию невероятно мощных устройств для игр и обработки мультимедийного контента.RadiX AXE6600 WiFi 6E – это трехдиапазонный игровой маршрутизатор нового поколения. Общая скорость передачи данных, поддерживаемая этим устройством в трех частотных диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), достигает 6600 Мбит/с. Эксклюзивный трафик-менеджер AI QoS автоматически устанавливает приоритет использования интернет-канала разными приложениями, чтобы обеспечить минимальную латентность для онлайн-игр. Еще одно новое сетевое устройство MSI – адаптер AX1800 WiFi USB – позволяет моментально наделить интерфейсом Wi-Fi 6 любой компьютер или ноутбук.Клавиатура VIGOR GK71 SONIC разработана для соревновательных игр и обеспечивает моментальную реакцию за счет переключателей с линейным откликом и малым усилием срабатывания – 35 гс. Двухслойные колпачки ClearCaps пропускают свет, создавая красочные эффекты полноцветной иллюминации с поклавишной регулировкой. Также клавиатура предлагает удобные средства управления воспроизведением мультимедийного контента.MSI Immerse GH40 ENC – первая игровая гарнитура MSI с технологией шумоподавления, которая помогает удерживать качество голосовой связи на высоком уровне в любой ситуации. 40-миллиметровые неодимовые драйверы, поддержка виртуального пространственного звука в формате 7.1, прочный и легкий складной корпус – с этой гарнитурой вы сможете прочувствовать игру без каких-либо ограничений.Низкое время отклика сочетается в мониторе MSI Optix MPG321UR-QD с частотой обновления 144 Гц и разрешением 4K. Благодаря интерфейсу HDMI 2.1, технологии квантовых точек и IPS-панели он способен выдать более детализированное изображение с более широким диапазоном оттенков, чем традиционные. Кроме того, это первый монитор MSI с уникальным модулем KVM 3.0, который позволяет изменять настройки и управлять дополнительными функциями, такими как увеличение при прицеливании (Optix Scope) и интеллектуальное окрашивание прицела (Smart Crosshair), с помощью консольного геймпада.Блоки питания MSI первыми в мире поддерживают стандарты ATX 3.0 и PCIe 5.0, что делает их отличным выбором для видеокарт и процессоров следующего поколения. Они уверенно справляются с кратковременными скачками потребления и соответствуют стандарту энергоэффективности 80 Plus Platinum. Для подключения без каких-либо переходников видеокарт стандарта PCIe 5.0 имеется «родной» 16-контактный разъем 12VHPWR.Плата MEG X670E ACE привлекает взгляд своим великолепным внешним видом с золотыми акцентами на черном фоне. Она представляет собой EATX-платформу высочайшего уровня, способную раскрыть весь игровой потенциал процессора AMD Ryzen 7000-й серии, в том числе в режиме разгона.Мониторы серии Modern MD272, удостоенные награды «Лучший выбор» выставки Computex-2022, поддерживают технологии фильтрации синего света (Less Blue Light PRO) и подавления мерцания экрана (Anti-flicker). В них реализован интерфейс USB-C с энергопитанием мощностью 65 Вт. Также у них есть встроенный KVM-модуль и гибко настраиваемая подставка. Мониторы данной серии совместимы с приложением Productivity Intelligence, которое наделяет их дополнительной функциональностью.Встраиваемый интерфейс для кофе-машин позволяет создавать латте-арт, просто загружая образцы в виде картинок или фотографий. Пользуясь этим удобным интерфейсом, клиенты могут сами сделать и оплатить заказ. Кроме того, данная система способна анализировать данные о продажах, управлять ресурсами и рекламировать продукты.Одноплатный компьютер MSI 3.5" SBC MS-98M3 с процессором Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake UP3)Одноплатный компьютер MS-98M3 выделяется надежностью, прочностью и низким энергопотреблением, что делает его отличным выбором для энергосберегающих приложений с низким углеродным следом в области высокопроизводительных граничных вычислений. Устройство уже активно применяется в различных системах, например в сертифицированном компанией Texcell (Франция) роботе MSI AMR-AI-PJ-UVGI, который в лабораторных условиях показал себя способным быстро и эффективно обезвреживать вирус SARS-COV-2.