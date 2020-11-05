MSI выпустит эксклюзивный игровой ноутбук GE66 Raider Valhalla Limited Edition

5 ноября 2020, 9:45

Тайваньская компания Micro-Star International (MSI) представила для японского рынка эксклюзивную версию ноутбука GE66 Raider, которая называется Valhalla Limited Edition и оформлена в стиле готовящейся к выпуску игры Assassin's Creed Valhalla.