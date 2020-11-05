MSI выпустит эксклюзивный игровой ноутбук GE66 Raider Valhalla Limited Edition

Тайваньская компания Micro-Star International (MSI) представила для японского рынка эксклюзивную версию ноутбука GE66 Raider, которая называется Valhalla Limited Edition и оформлена в стиле готовящейся к выпуску игры Assassin's Creed Valhalla.
Старт продаж старшей версии с маркировкой GE66-10SF-999JP состоится 10 ноября, в день выхода игры. Продажи младшей версии GE66-10SE-888JP начнутся с 12 ноября. Обе новинки будут доступны в японском онлайн-магазине MSI.
Производитель оценил старшую версию ноутбука в 270 000 йен, что по местному курсу примерно составляет $2580. За младшую версию будут просить 230 000 йен или $2200. Отличительной особенностью игрового ноутбука MSI GE66 Raider Valhalla Limited Edition является эксклюзивное дизайнерское оформления корпуса в стиле грядущей экшн-rpg про викингов от компании Ubisoft.
Старшая модель GE66-10SF-999JP для японского рынка сможет предложить до 32 Гбайт оперативной памяти и дискретный графический ускоритель GeForce RTX 2070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Младшая версия GE66-10SE-888JP может быть оснащена 16 Гбайт оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт видеопамяти GDDR6.
В остальном технические характеристики обеих моделей одинаковы. Они оснащены 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Оба ноутбука предлагают в качестве основы восьмиядерный процессор Intel Core i7-10875H с максимальной частотой работы 5,1 ГГц. Для работы операционной системы Windows 10 Home и хранения данных ноутбуки оснащены NVMe-накопителями объёмом 1 Тбайт. Также в каждой модели ноутбука GE66 Raider Valhalla Limited Edition входят: три разъёма USB 3.1 (один стандарта USB Type-C и совмещён с функциями DisplayPort), два разъёма USB 3.0, один mini-DisplayPort и HDMI, а также картридер.
Игровые лэптопы MSI GE66 Raider предлагают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5, имеют по одному гигабитному сетевому разъёму, комбинированному аудиоразъёму, а также оснащены 2-Мп веб-камерой. Размеры каждой модели при весе в 2,38 кг составляют 358 × 267 × 23,4 мм. Для автономной работы ноутбуки оснащены встроенным аккумулятором на 99,9 Вт⋅ч. В комплект поставки также входит внешний блок питания на 230 Вт.
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