Deepcool NEW ARK 90 Electro Limited Edition - лимитированная версия корпуса

14 мая 2018, 15:15

Компания Deepcool подготовила к выпуску лимитированную версию отмеченного наградами корпуса NEW ARK 90 Electro Limited Edition.

Новинка должна утолить жажду энтузиастов к эксклюзивным решениям, ведь на весь мир будет выпущена всего лишь сотня экземпляров NEW ARK 90 Electro Limited Edition. От обычной версии эта редакция отличается уникальной расцветкой - привычный обсидиановый основной тон оттеняется и дополняется элементами оранжевого цвета, которые делают его внешность еще более впечатляющей и эффектной.



Корпус NEW ARK 90 разрабатывался как решение, сочетающее возможность простой установки водяного охлаждения с поддержкой полноразмерных материнских плат E-ATX и большим диапазоном поддерживаемых охлаждающих компонентов. В модели реализовано необычное дизайнерское решение с размещенной на фронтальной панели прозрачной трубкой системы охлаждения. В трубке установлен ротор, который вращается потоком охладителя.



Элементы из закаленного стекла на верхней и фронтальной панелях, полностью стеклянная боковая панель, а также встроенная RGB-подсветка позволяют пользователю продемонстрировать и акцентировать внимание на основных компонентах его системы. Верхнюю и фронтальную панель корпуса можно дополнительно декорировать светодиодными лентами или внешними трубками водной системы охлаждения. Все это создает уникальную эстетику сочетания минималистичного дизайна и подсвеченных стеклянных элементов, которая еще больше усиливается в версии NEW ARK 90 Electro Limited Edition.